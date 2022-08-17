18 августа
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Происшествия

Многодетный отец устроил серию лжеминирований, чтобы не остаться без квартиры

Многодетного отца Ивана Захарова обвинили в семи эпизодах ложного сообщения о готовящемся терракте. Октябрьской суд Новосибирска начал рассматривать его дело, сообщает ngs.ru.

Мужчина говорит по телефону.
Мужчина говорит по телефону.
СС0

36-летний мужчина в течение двух лет периодически звонил в службу спасения и сообщал о минировании Октябрьского, Железнодорожного и Новосибирского областного судов.

Чтобы остаться незамеченным, Захаров специально купил б/у мобильный телефон и сим-карту, а затем каждый раз звонил из нового места. Звоня в диспетчерскую, он говорил, что в зданиях заложили бомбу.

На вызовы приезжали бригады скорой помощи, пожарные и полицейские. Людей экстренно эвакуировали, а суды тщательно проверяли. Из-за этого сорвались несколько заседаний.

У правоохранителей ушло больше года, чтобы поймать телефонного террориста. Его задержали в феврале этого года.

Отмечается, что феврале 2020-го банк обратился в суд с просьбой о расторжении ипотечного договора. Ответчиком выступила жена Захарова. Он пытался найти дополнительную работу и занять денег. Платил, но меньше, чем было указано в договоре, а своими действиями хотел отложить судебное заседание.

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