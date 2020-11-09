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Происшествия

Многоэтажный дом загорелся в Барнауле

Пожар потушили в доме № 6 на улице Весенней в барнаульском микрорайоне Новосиликатном, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Пожар.
Пожар.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Сообщение о возгорании на пульт диспетчера пожарной охраны поступило в воскресенье вечером. По прибытию к месту, спасатели установили, что возгорание произошло в одной из квартир на шестом этаже.

«В подъезде наблюдалось плотное задымление с 6 по 9 этажи здания. Дым стремительно распространялся по лестничным клеткам. В результате решительных действий сотрудников МЧС, из дома по лестничным маршам были эвакуированы более 20 человек, из них 9 детей. Никто не пострадал», — сообщили в пресс-службе.

На данный момент пожар полностью ликвидирован. Причина случившегося устанавливается.

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