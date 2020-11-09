Многоэтажный дом загорелся в Барнауле

Сообщение о возгорании на пульт диспетчера пожарной охраны поступило в воскресенье вечером. По прибытию к месту, спасатели установили, что возгорание произошло в одной из квартир на шестом этаже.
«В подъезде наблюдалось плотное задымление с 6 по 9 этажи здания. Дым стремительно распространялся по лестничным клеткам. В результате решительных действий сотрудников МЧС, из дома по лестничным маршам были эвакуированы более 20 человек, из них 9 детей. Никто не пострадал», — сообщили в пресс-службе.
На данный момент пожар полностью ликвидирован. Причина случившегося устанавливается.