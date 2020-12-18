Многомиллионные хищения выявили в российском онкоцентре

Их проводили через поддельные приказы о премировании и наличие «мертвых душ» в штате.

«Расхождения и грубые нарушения по исполнению плана финансово-хозяйственной деятельности» были выявлены планово-экономическим отделом в ходе проверки, — сказано на сайте медучреждения.

Есть факты, подтверждающие хищения денежных средств. Предварительно сумма нанесенного ущерба исчисляется миллионами рублей, пишет News.ru.

Так, были установлены факты завышения надбавок за совмещение, выявлены приказы о премиях, которые фактически не выплачивались, а также обнаружены сотрудники, которые фактически не трудились в учреждении.