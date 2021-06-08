Множественные ушибы и переломы: в Алтайском крае иномарка дважды переехала ребенка

Пострадавший мальчик катался с братом на велосипедах. Перед пешеходным переходом он слез с транспортного средства и начал пересекать проезжую часть, пишет «Бийский рабочий».
Водитель не заметил мальчика и дважды его переехал. Ребенок получил множественные ушибы и переломы. Пострадавшего госпитализировали в центральную городскую больницу.
Водителю 64 года, он был трезв.
По факту случившегося расследуется уголовное дело по ст. 264 — нарушение правил дорожного движения, которые по неосторожности повлекли причинение тяжкого вреда здоровью.
Ранее 16-летний мотоциклист погиб в ДТП с «КамАЗом» в селе Новый Бельтир в Кош-Агачском районе Республики Алтай.