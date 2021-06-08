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Происшествия

Множественные ушибы и переломы: в Алтайском крае иномарка дважды переехала ребенка

На перекрестке ул. Льва-Толстого и Гилева в Бийске автомобиль Nissan сбил 7-летнего школьника. У ребенка тяжелые травмы.

Скорая помощь.
Скорая помощь.
altapress.ru

Пострадавший мальчик катался с братом на велосипедах. Перед пешеходным переходом он слез с транспортного средства и начал пересекать проезжую часть, пишет «Бийский рабочий».

Водитель не заметил мальчика и дважды его переехал. Ребенок получил множественные ушибы и переломы. Пострадавшего госпитализировали в центральную городскую больницу.

Водителю 64 года, он был трезв.

По факту случившегося расследуется уголовное дело по ст. 264 — нарушение правил дорожного движения, которые по неосторожности повлекли причинение тяжкого вреда здоровью.

Ранее 16-летний мотоциклист погиб в ДТП с «КамАЗом» в селе Новый Бельтир в Кош-Агачском районе Республики Алтай.

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