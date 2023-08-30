Множество беспилотников атаковали российские регионы. Что об этом известно

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Под угрозой Центральная Россия

Также как минимум семь беспилотников зафиксировали над Орловской, Рязанской и Калужской областями. Все дроны были ликвидированы.

В результате атаки БПЛА в Калужской области было повреждено остекление дома, также загорелся пустой резервуар для нефтепродуктов, сообщает ТАСС.

Власти субъектов сообщают, что во всех случаях пострадавших и погибших нет.

В аэропортах Тульской, Липецкой, Орловской и Калужской областях объявили план "Ковер".