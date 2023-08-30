Множество беспилотников атаковали российские регионы. Что об этом известно

Вечером 29 августа беспилотники атаковали военно-гражданский аэродром в Пскове. В результате нападения на объекте начался пожар, пострадали четыре самолета Ил-76, сообщает ТАСС.
Возгорание удалось локализовать, тушение огня продолжается. На месте работают 21 единица техники и 65 человек. На данный момент все рейсы отменены.
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что, предварительно, жертв и пострадавших нет.
По данным Минобороны, три беспилотника сбили в Брянской области над столицей региона.
Telegram-канал Mash добавляет, что один из сбитых дронов упал на завод "Кремний ЭЛ". Он считается одним из крупнейших российских предприятий микроэлектроники.
Также как минимум семь беспилотников зафиксировали над Орловской, Рязанской и Калужской областями. Все дроны были ликвидированы.
В результате атаки БПЛА в Калужской области было повреждено остекление дома, также загорелся пустой резервуар для нефтепродуктов, сообщает ТАСС.
Власти субъектов сообщают, что во всех случаях пострадавших и погибших нет.
В аэропортах Тульской, Липецкой, Орловской и Калужской областях объявили план "Ковер".
Около 3:30 дрон перехватили в Рузском районе Московской области. По данным властей, жертв и пострадавших нет.
Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал событие, как попытку "массовой атаки беспилотников в Центральном федеральном округе».
В столичных аэропортах "Внуково" и "Домодедово" объявили план "Ковер". Они ввели временные ограничения на полеты, на данный момент работа аэропортов возобновлена.
Также была атакована центральная бухта Севастополя. Силы Черноморского флота отразили нападение и уже закончили работу в акватории, сообщает ТАСС.
"Силы ППДО (противоподводно-диверсионного обеспечения — прим. ТАСС) закончили работу в акватории. На данный момент точной информации о количестве и типе уничтоженных целей нет", - сообщил губернатор Михаил Развожаев.