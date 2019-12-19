Мочились в ботинки и били по голове. В алтайской школе процветает «дедовщина»

В алтайском селе Поперечное есть школа, где группа детей избивает и издевается над сверстниками, работники учреждения желают скрыть происходящее, а местные чиновники и вовсе перешли к скрытым угрозам, пишут « Каменские известия ».

Закрытая черепно-мозговая травма — сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей головы, венозная дисфункция сетчатки глаза. Этот перечень травм был диагностирован в Каменской ЦРБ 15-летнему подростку, доставленному 21 ноября из села Поперечное.

Как рассказал сам подросток, он давно привык, что его бьют. Он терпел и никому не рассказывал, даже когда мочились в ботинки или плевали на куртку.

«Мы переодевались после шестого урока физкультуры, когда они начали мне показывать условные, тайные знаки — опять началась эта игра. Я знал, что делать — подставил к лицу ладони, а они начали бить. От последнего удара сильно ударился головой о шкаф. Было очень больно. На седьмом уроке перед глазами все поплыло, но я дождался звонка. Когда пришел домой, начало тошнить и разболелась голова. Мама вызвала врача», — рассказал подросток произошедшее 21 ноября.

Мать школьника рассказала изданию, что по пути в больницу в Камень-на-Оби ей позвонила классный руководитель, попросила не писать заявление на детей, которые били.

«Подумайте о судьбе этих мальчиков», — процитировала женщина педагога.

В больнице выяснилось, что у школьника меньше чем за год резко упало зрение. Вместо 100% - 70%. А при обследовании в Барнауле зафиксировано смещение шейных позвонков. По словам женщины, один из медиков сказал, что у ее ребенка травмы, как у боксера с пятилетним стажем.

Парень. Подросток. СС0

Забыть про справедливость , подумать над угрозами

Как пишет издание, руководство школы дважды собирало совет профилактики, на котором присутствовали все стороны: родители подростков, психолог, а также представители управления образования района и правоохранительных органов.

По итогам мероприятий, мать школьника сделала для себя выводы — справедливость навряд ли восторжествует. Поняла, что инцидент хотят скрыть.

«На совете профилактики меня спрашивали, как я воспитываю своего ребенка, какие у него обязанности по дому, проверяю ли уроки. Может, его отчим бьет, ведь у меня второй брак. Честно сказать, я пришла с надеждой, а ушла в отчаянье. Думала, будут обсуждать обидчиков, но обсуждали мою семью», — рассказала женщина.

Более того, по словам женщины, начальник управления образования района сказала ей, что в случае огласки могут произойти неприятные вещи. К примеру, это дело можно вывернуть так, что это мать ребенка ненадлежащим образом воспитывает сына.

Впрочем, женщина решила не ждать, пока сына убьют. Она написала в приемную губернатора Алтайского края, уполномоченному по правам ребенка в регионе, в краевую прокуратуру и Следственный комитет.

Кстати, как выяснилось позже, били не одного школьника. По полной получали и другие. Причем, как пишет издание, детей бьют три мальчика. Отмечается, что они состоят в отряде правоохранительной направленности «Кондор», еще и спортсмены.