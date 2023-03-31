Могильщики нашли в гробнице на кладбище живую женщину

Ее замуровали в гробнице, пишет Lenta.ru.
Проходившие рядом могильщики услышали крики о помощи. И вызвали полицейских.
Женщину извлекли из гробницы, госпитализировали. Пострадавшая рассказала, что двое неизвестных в масках привезли на местное кладбище, избили и засунули в гробницу.
Ведется разбирательство.
При этом могильщики туринского кладбища вырывали у трупов золотые зубы. А потом сдавали их в ломбард. Пункт сбора ценностей, снятых с трупов, злоумышленники организовали у себя в раздевалке.
Могильщики также подделывали документы об эксгумации старых могил. Иногда работники готовили барбекю прямо на территории кладбища.