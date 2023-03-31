31 марта
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Происшествия

Могильщики нашли в гробнице на кладбище живую женщину

Бразильские могильщики спасли похороненную заживо 36-летнюю женщину, сообщает The Mirror.

Череп.
Череп.
Анна Зайкова

Ее замуровали в гробнице, пишет Lenta.ru.

Проходившие рядом могильщики услышали крики о помощи. И вызвали полицейских.

Женщину извлекли из гробницы, госпитализировали. Пострадавшая рассказала, что двое неизвестных в масках привезли на местное кладбище, избили и засунули в гробницу.

Ведется разбирательство.

При этом могильщики туринского кладбища вырывали у трупов золотые зубы. А потом сдавали их в ломбард. Пункт сбора ценностей, снятых с трупов, злоумышленники организовали у себя в раздевалке.

Могильщики также подделывали документы об эксгумации старых могил. Иногда работники готовили барбекю прямо на территории кладбища.

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