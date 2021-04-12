«Могла работать еще 17 лет»: стали известны подробности ЧП на Барнаульской ТЭЦ-2 и судьба трубы

Восстановить работоспособность ТЭЦ-2 после обрушения части дымовой трубы планируют за четыре дня, сообщил 12 апреля прилетевший в Барнаул технический директор СГК Олег Петров. На площадке будут работать около 200 человек круглосуточно.

После ликвидации аварии эта труба эксплуатироваться больше не будет. Ее, скорее всего, снесут, заявил Петров.

В эксплуатацию трубу ввели в 1959 году, но несмотря на почтенный возраст, признали работоспособной.

Проверка проводилась последний раз в 2020 году, а ремонты в 2008 и 2017 годах. Эксперты дали заключение, что труба могла работать еще 17 лет.

«Замечаний по ее работоспособности у нас не было. Не только у нас, но и у экспертов, которые ее проверяли», — прокомментировал Петров.

Он также сообщил, что к трубе было подключено три котла. Станция продолжает работать на запасе топлива в бункерах сырого угля.

Специалисты изучают обломки, чтобы понять, в чем причина обрушения.

Техдиректор добавил, что за последние пять лет в ремонты на ТЭЦ-2 вложили 2 млрд рублей, в 2021 году — 400 млн.

Напомним, труба обрушилась 11 апреля. Потребителей перевели на мощности ТЭЦ-3 и районной водогрейной котельной.