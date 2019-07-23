Могли спастись. Новые подробности расследования дела о гибели 14 подводников на «Лошарике»

Экипаж атомной глубоководной станции АС-31 («Лошарик») мог спастись, если бы эвакуировался на лодку-носитель. Однако он предпочел действовать в соответствии с «Руководством по борьбе за живучесть», сообщила газета « Коммерсантъ » со ссылкой на источники, близкие к расследованию происшествия. Издание публикует новые подробности катастрофы.

Дым в аккумуляторном отсеке

По данным участников расследования, подводники до последнего боролись за живучесть станции, израсходовав на тушение очагов пожара все имеющиеся на борту средства. Погиб экипаж от взрыва аккумуляторной батареи, когда ему на помощь уже пришла смена.

Вечером 1 июля гидронавты завершали контрольный выход АС-31 «(Лошарик») перед предстоящим выполнением боевого задания. По окончании контрольного выхода лодка-носитель вместе с АС-31 должны были вернуться на базу, но во время стыковки станции с лодкой-носителем на борту АС-31 в аккумуляторном отсеке появился дым.

Источники «Коммерсанта» пояснили, что авария — во всяком случае, в начальной ее стадии — не представляла большой опасности для экипажа. Все находившиеся на борту «Лошарика» люди могли эвакуироваться через шлюзовое устройство на лодку-носитель. Каждый из членов экипажа имел при себе портативное дыхательное устройство, позволяющее ему продержаться не менее 20 минут без кислорода даже при очень сильном задымлении.

Инструкции предписывает бороться

Однако действующее в военно-морском флоте «Руководство по борьбе за живучесть подводных лодок» предписывает каждому члену экипажа оставаться в том отсеке, где его застал пожар, и бороться с аварийной ситуацией на своем месте.

Оставление горящего отсека без приказа влечет за собой уголовную ответственность. Как пояснили собеседники издания, специальных указаний, касающихся моряков глубоководных аппаратов, в этом документе нет, и гидронавты руководствуются соответствующими инструкциями для подводников.

Как только командиру доложили, что в аккумуляторном отсеке появился дым, он доложил командиру подводной лодки-носителя, что на борту пожар (на подводной лодке любое появление дыма сразу объявляется пожаром). Он приказал проверить дыхательные аппараты и перейти на носитель всем, кто не будет задействован в борьбе за живучесть.

Борт покинуло шесть человек, а на станции осталось десять офицеров-гидронавтов, которые продолжили борьбу за живучесть корабля.

Российская подводная лодка. wikipedia.org

Израсходовали все средства

Их действия восстановить в точности уже не удастся, поскольку все десять погибли, полагают специалисты. Состоявшийся уже после доставки «Лошарика» на базу осмотр станции показал, что в борьбе за ее живучесть гидронавты израсходовали все имевшиеся на борту средства пожаротушения. И «издышали» все изолирующие дыхательные средства.

После того как закончились запасы портативных дыхательных устройств, моряки включились в шланговые дыхательные аппараты (ШДА), подающие воздух из баллонов воздуха высокого давления. Только когда некоторые члены экипажа начали терять сознание, командир запросил у командира лодки-носителя разрешения эвакуироваться на носитель.

Несмотря на все средства защиты, люди надышались продуктами горения. Чтобы помочь им подняться в носитель, у шлюзового устройства их встречали четверо гидронавтов из второго экипажа. Что произошло вскоре после того, как люк между двумя кораблями в очередной раз загерметизировали, опять же неизвестно, поскольку спастись никому не удалось. Скорее всего, в момент подготовки экипажа к эвакуации произошел взрыв.