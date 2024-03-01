Молния ударила в самолет с пассажирами

В самолет с пассажирами на борту ударила молния во время полета, пишет Aero Inside .

Лайнер — авиакомпании Breeze Airways.

На подлете к Питтсбургу, когда в самолет попала молния, указывает Lenta.ru.

Пилоты продолжили выполнять посадку. Во время послеполетного осмотра авиаторы выявили повреждение вертикального стабилизатора.

Ранее в летевший в Турцию лайнер ударила молния во время взлета.

На борту находилось 178 человек.

Экипаж сначала продолжил набор высоты, а затем решил направиться в Мюнхен.

Замененный А320-200 продолжил рейс и прибыл в Анталью.

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