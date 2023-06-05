Пассажир снял уникальное видео, как в самолет ударила молния

Россиянин поймал редчайшие кадры — снял, как в его самолет бьет молния.

Лайнер выполнял рейс Владивосток - Москва. Все произошло, когда Airbus A350-900 вошtл в плотную облачность. На пассажиров это никак не повлияло — они только увидели вспышку, услышали хлопок и немного поволновались.

В этот момент один из пассажиров как раз снимал изображение с бортовых камер и получил уникальные кадры, пишет Amur Mash.

Ранее сразу после взлета молния ударила в Airbus.

Инцидент случился в воздушном пространстве Великобритании. После этого Airbus Beluga смог продолжить полет в немецкий Гамбург в обычном режиме и приземлился в пункте назначения по расписанию.

Также молния ударила по самолету с 90 пассажирами. Никто из них не пострадал.

Между тем в красноярском аэропорту показали самолет, «поймавший» молнию при посадке.