В красноярском аэропорту показали самолет, «поймавший» молнию при посадке

Ан-124−100 — самый большой серийный грузовой самолет в мире. Инцидент произошел 26 мая, видео с моментом удара молнии опубликовали в соцсетях.
«Самолет успешно приземлился с поврежденным носовым обтекателем, специалисты оценили состояние и подготовили все необходимые запчасти и материалы для восстановления. Размеры обтекателя впечатляют:
3,5 метра в ширину, 3 метра в высоту, а его длина — 4 метра. Планируемый срок завершения работ — понедельник, 1 июня», — рассказали в аэропорту.
Экипаж воздушного судна не пострадал при ударе молнии. Груз на другом самолете отправили в Европу.