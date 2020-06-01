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Жизнь

В красноярском аэропорту показали самолет, «поймавший» молнию при посадке

В Красноярске техники восстанавливают грузовой самолет Ан-124−100, сообщает на своей странице во «ВКонтакте» аэропорт им. Д.А. Хворостовского.

Грузовой самолет Ан-124-100.
Грузовой самолет Ан-124-100.
vk.com/kja.aero.

Ан-124−100 — самый большой серийный грузовой самолет в мире. Инцидент произошел 26 мая, видео с моментом удара молнии опубликовали в соцсетях.

«Самолет успешно приземлился с поврежденным носовым обтекателем, специалисты оценили состояние и подготовили все необходимые запчасти и материалы для восстановления. Размеры обтекателя впечатляют:
3,5 метра в ширину, 3 метра в высоту, а его длина — 4 метра. Планируемый срок завершения работ — понедельник, 1 июня», — рассказали в аэропорту.

Экипаж воздушного судна не пострадал при ударе молнии. Груз на другом самолете отправили в Европу.

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