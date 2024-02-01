1 февраля
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Происшествия

Девушка обманула двух пенсионеров из Алтайского края

Полицейские нашли девушку, которая обманула двух пенсионеров Родинского района. Об этом сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Наручники. Преступление. Криминал.
Наручники. Преступление. Криминал.
CC0

90-летней жительнице села Родино позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что ее внучка якобы попала в ДТП.

Чтобы "урегулировать вопрос", нужно было полтора млн рублей. Однако у пенсионерки было только 500 тыс. рублей. Через время к ней пришла девушка и забрала всю сумму.

Полицейские выяснили, что деньги забрала 18-летняя студентка местного колледжа. Она проживала в райцентре на съемной квартире.

Девушка призналась, что похищала деньги два раза. В общей сложности девушка забрала у пенсионеров 570 тыс. рублей. При этом она рассказала, что работу нашла в социальных сетях. За выполненную работу полагалось пять процентов от дохода.

По данным фактам возбуждены уголовные дела.

Ранее сообщалось, что фальшивомонетчики продолжают обманывать барнаульские магазины.

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