Молодая россиянка утопила в бухте двух своих малолетних детей

9 сентября 27-летняя подозреваемая, находясь на прибрежной полосе бухты Крашенинникова ЗАТО города Вилючинска (Камчатка), утопила двух малолетних детей (1,5 месяца и 5 лет) — такова версия следствия.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства совершения преступления, решается вопрос о задержании подозреваемой, пишет РИА Новости.

Местные СМИ сообщают, что трагедия произошла утром 9 сентября. Женщина зашла с двумя своими детьми — полуторамесячной дочерью и пятилетним сыном — в бухту Крашенинникова.

Подоспевшие полицейские спасли женщину, но к тому времени девочка уже погибла, пишет bfm.ru. Мальчик умер в реанимации.

Как заявили в краевой прокуратуре, в ходе проверки регионального управления СКР будет дана оценка работы органов системы профилактики безнадзорности, социальной защиты и иных органов, уполномоченных на решение вопросов защиты прав несовершеннолетних и семей, имеющих детей.

Возбуждено уголовное дело.