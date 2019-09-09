Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
9 сентября 15°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Молодая россиянка утопила в бухте двух своих малолетних детей

9 сентября 27-летняя подозреваемая, находясь на прибрежной полосе бухты Крашенинникова ЗАТО города Вилючинска (Камчатка), утопила двух малолетних детей (1,5 месяца и 5 лет) — такова версия следствия.

Море. Волны.
Море. Волны.
СС0

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства совершения преступления, решается вопрос о задержании подозреваемой, пишет РИА Новости.

Местные СМИ сообщают, что трагедия произошла утром 9 сентября. Женщина зашла с двумя своими детьми — полуторамесячной дочерью и пятилетним сыном — в бухту Крашенинникова.

Подоспевшие полицейские спасли женщину, но к тому времени девочка уже погибла, пишет bfm.ru. Мальчик умер в реанимации.

Как заявили в краевой прокуратуре, в ходе проверки регионального управления СКР будет дана оценка работы органов системы профилактики безнадзорности, социальной защиты и иных органов, уполномоченных на решение вопросов защиты прав несовершеннолетних и семей, имеющих детей.

Возбуждено уголовное дело.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость