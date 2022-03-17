Молодая женщина погибла в ДТП с микроавтобусом в Алтайском крае

17 марта около 16:30 в Чарышском районе Алтайского края произошло ДТП с участием ВАЗ-2106 и микроавтобусом Volkswagen Transporter. Один человек получил смертельные травмы.

Авария случилась на 135 км автодороги «Алейск — Чарышское». 37-летний мужчина за рулем ВАЗ выехал на встречку, где столкнулся с микроавтобусом под управлением 41-летнего водителя.

В результате 27-летняя пассажирка отечественного автомобиля погибла на месте до приезда скорой помощи.

Водитель это же авто и еще один его пассажир получили травмы различной степени тяжести. Водитель Volkswagen не пострадал.

На месте работают сотрудники ГИБДД, выясняются все обстоятельства произошедшего, сообщили в краевой Госавтоинспекции.