Молодая женщина погибла в ДТП с микроавтобусом в Алтайском крае

Авария случилась на 135 км автодороги «Алейск — Чарышское». 37-летний мужчина за рулем ВАЗ выехал на встречку, где столкнулся с микроавтобусом под управлением 41-летнего водителя.
В результате 27-летняя пассажирка отечественного автомобиля погибла на месте до приезда скорой помощи.
Водитель это же авто и еще один его пассажир получили травмы различной степени тяжести. Водитель Volkswagen не пострадал.
На месте работают сотрудники ГИБДД, выясняются все обстоятельства произошедшего, сообщили в краевой Госавтоинспекции.