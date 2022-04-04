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Происшествия

Молодая женщина разбилась в аварии с двумя грузовиками под Барнаулом

Утром 4 апреля на подъезде к Барнаулу около новоалтайского кладбища столкнулись два грузовика — ГАЗ-2790 и Volvo с полуприцепом «ТОНАР».

Скорая помощь.
Скорая помощь.
СС0

Авария случилась около 6 утра на 2 км автодороги «подъезд к городу Барнаулу».

Как установили в ГИБДД, 29-летний водитель за рулем ГАЗ-2790 ехал со стороны Новосибирска, не справился с управлением и врезался в стоящий на правой обочине по ходу движения транспортных средств Volvo.


Водитель автомобиля ГАЗ получил травмы различной степени тяжести, ему потребовалась госпитализация.

Пассажирка, женщина 1995 года рождения, погибла на месте.

В соцсетях пишут, что водитель уснул за рулем, погибшая девушка была на шестом месяце беременности.

По факту ДТП проводится проверка.

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