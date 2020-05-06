Молодая жительница Барнаула купила семь несуществующих телят и лишилась 45 тысяч рублей

Жительница Барнаула, которая хотела приобрести семь телят для своего отца, стала жертвой мошенников.

Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, 21-летняя потерпевшая намеревалась приобрести телят для папы, который живет в деревне, и начала искать объявления о продаже скота на интернет-сайтах.

Вскоре девушка увидела сообщение о продаже скота и связалась с продавцом. Обговорив условия доставки животных, потерпевшая перевела на банковский счет злоумышленника 45 000 рублей.

После того как необходимая сумма была зачислена, продавец перестал выходить на связь и удалил объявление с сайта. Девушка обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве.