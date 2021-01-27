Молодая жительница Сахалина протаранила «Ниссаном» скорую помощь с беременной женщиной на борту

ДТП произошло с участием кареты скорой помощи и автомобиля Nissan Patrol произошло в Южно-Сахалинске на ул. Мира-Емельянова, сообщает Citysakh.ru.

Спецавтомобиль с беременной женщиной на борту двигался с включенными проблесковыми маячками по пр. Мира в сторону областной больницы. На пересечении с ул. Емельянова наперерез ему выехал внедорожник Nissan Patrol. Иномарка буквально повалила «скорую», ударив в правый бок машины.

УГИБДД сообщило о трех пострадавших. Травмы получили 40-летняя пациентка, которая была на 39-й неделе беременности, а также водитель скорой помощи и сама виновница ДТП. Сопровождавшая пациентку акушерка получила сотрясение мозга, многочисленные ушибы и перелом ребер.

В Южно-Сахалинске внедорожник протаранил карету скорой помощи. Telegram -канал ЧП-Сахалин.

После ДТП беременную пациентку госпитализировали на другой карете скорой помощи в перинатальный цент. Она родила девочку.

Что касается виновницы ДТП, то очевидцы сообщили порталу Citysakh.ru, что после происшествия девушка, начала скручивать со своего внедорожника номера.

Редакция Citysakh.ru связалась с Анной, чтобы услышать ее версию произошедшего. Она попросила «не писать сюда больше и заняться более важными делами».

ГИБДД уже признала вину водителей реанимобиля и внедорожника обоюдной. В Telegram -каналах распространяется информация, что девушке 32 года и стаж вождения составляет 14 лет. За последний год она, как собственник машины, получила 22 штрафа за нарушения ПДД. Все суммы оплачены.