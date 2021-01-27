Молодая жительница Сахалина протаранила «Ниссаном» скорую помощь с беременной женщиной на борту

Спецавтомобиль с беременной женщиной на борту двигался с включенными проблесковыми маячками по пр. Мира в сторону областной больницы. На пересечении с ул. Емельянова наперерез ему выехал внедорожник Nissan Patrol. Иномарка буквально повалила «скорую», ударив в правый бок машины.
УГИБДД сообщило о трех пострадавших. Травмы получили 40-летняя пациентка, которая была на 39-й неделе беременности, а также водитель скорой помощи и сама виновница ДТП. Сопровождавшая пациентку акушерка получила сотрясение мозга, многочисленные ушибы и перелом ребер.
После ДТП беременную пациентку госпитализировали на другой карете скорой помощи в перинатальный цент. Она родила девочку.
Что касается виновницы ДТП, то очевидцы сообщили порталу Citysakh.ru, что после происшествия девушка, начала скручивать со своего внедорожника номера.
Редакция Citysakh.ru связалась с Анной, чтобы услышать ее версию произошедшего. Она попросила «не писать сюда больше и заняться более важными делами».
ГИБДД уже признала вину водителей реанимобиля и внедорожника обоюдной. В Telegram -каналах распространяется информация, что девушке 32 года и стаж вождения составляет 14 лет. За последний год она, как собственник машины, получила 22 штрафа за нарушения ПДД. Все суммы оплачены.