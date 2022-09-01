1 сентября
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Происшествия

Молодежную банду неонацистов поймали в Красноярске

Девять жителей Красноярска в возрасте от 17 до 23 лет пойдут под суд за создание экстремистского сообщества, сообщают в пресс-службе ГСУ СК по региону.

Наручники.
Наручники.
СС0

По версии следствия, неформальное экстремистское молодежное движение создал 20-летний красноярец, двое других — руководили сообществом, а шесть человек принимали участие на правах обычных членов. Сообщество создавалось для борьбы с антифашистами и представителями других национальностей.

Главари банды проводили тренировки по физической подготовке, рукопашному и ножевому бою, а также занимались пропагандой свой идеологии.

Помимо этого, участники движения избили молодых людей 16 и 18 лет. Также они нанесли телесные повреждения 17-летнему иностранному гражданину — они избили его руками и ногами, а также применяли сигнальный пистолет как оружие.

Против обвиняемых возбудили уголовное дело и передали в суд.

Ранее ФСБ ликвидировала террористов при попытке взорвать нефтепровод под Волгоградом.

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