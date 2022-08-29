29 августа
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Происшествия

Молодые люди ударили мужчину ножом в живот из-за замечания

В полицию Республики Алтай поступил вызов о том, молодые люди в сильном алкогольном опьянении ранили мужчину в живот, когда он сделал им замечание. Об этом пишет «Новости Горного Алтая».

Нож. Преступник.
Нож. Преступник.
CC0

В преступлении подозревают 24-летнего юношу. Он выпивал в компании знакомых на детской площадке.

Им сделал замечание 41-летний мужчина и попросил для распития алкоголя найти другое место. Между двумя сторонами возник конфликт.

В ходе ссоры обвиняемый выхватил нож и ударил в живот потерпевшего.

Далее свидетели конфликта — знакомые мужчины — позвонили правоохранителям и рассказали о произошедшем.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

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