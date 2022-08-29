Молодые люди ударили мужчину ножом в живот из-за замечания

В преступлении подозревают 24-летнего юношу. Он выпивал в компании знакомых на детской площадке.
Им сделал замечание 41-летний мужчина и попросил для распития алкоголя найти другое место. Между двумя сторонами возник конфликт.
В ходе ссоры обвиняемый выхватил нож и ударил в живот потерпевшего.
Далее свидетели конфликта — знакомые мужчины — позвонили правоохранителям и рассказали о произошедшем.
В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).