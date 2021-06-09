Молодым закладчикам в Барнауле светит до 20 лет тюрьмы

Будучи в сговоре с неустановленными лицами, парни с октября по ноябрь 2020 года парни раскладывали тайники-«закладки» на территории Октябрьского района. Информацию об этом они передавали соучастникам и получая за это деньги.
Деятельность группы пресекли сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков.
При задержании и по месту их жительства полицейские нашли героин в крупном размере общей массой 447 граммов.
Барнаульцев обвиняют по ч.3 ст.30, п."г" ч.4 ст.228.1 УК РФ. За данное деяние предусмотрено максимальное наказание до 20 лет лишения свободы.