Молодым закладчикам в Барнауле светит до 20 лет тюрьмы

Двое 21-летних жителей Барнаула, которые выполняли роль «закладчиков» тайников с наркотиками, рискуют надолго оказаться за решеткой. Об этом сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Будучи в сговоре с неустановленными лицами, парни с октября по ноябрь 2020 года парни раскладывали тайники-«закладки» на территории Октябрьского района. Информацию об этом они передавали соучастникам и получая за это деньги.

Деятельность группы пресекли сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков.

При задержании и по месту их жительства полицейские нашли героин в крупном размере общей массой 447 граммов.

Барнаульцев обвиняют по ч.3 ст.30, п."г" ч.4 ст.228.1 УК РФ. За данное деяние предусмотрено максимальное наказание до 20 лет лишения свободы.