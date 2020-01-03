Молодого человека спасли при пожаре в Алтайском крае

В Камне-на-Оби 2 января произошел пожар в частном доме. Спасатели вывели из задымленного помещения молодого человека, сообщает ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

На момент прибытия пожарных из окна дома шел дым, из открытой входной двери выбежал хозяин жилища. Вскоре из задымленного помещения спасатели вывели еще одного человека, который слегка надышался дымом.

«Парень, находившийся внутри задымленного помещения, пытался что-то сделать с огнем быстро распространявшемуся по горючему наполнению в деревянной перегородке между печью и комнатой. Дыма еще было не много, поэтому он не успел надышаться „смертельно“ для организма и в госпитализации не нуждается, как отметили работники скорой медицинской помощи», — рассказал начальник 54 пожарно-спасательной части Игорь Матерн

Предварительная причина пожара — неосторожность при обращении с огнем.

Всего за прошедшие сутки в Алтайском крае пожарные ликвидировали 17 возгораний.