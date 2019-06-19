Молодого жителя Алтайского края обвиняют в убийстве удушающим захватом

По данным следствия, все произошло в феврале 2019 года в одном из сел Рубцовского района. Знакомые выпивали, произошел конфликт и ранее судимый молодой человек применил к 53-летнему мужчине удушающий захват шеи рукой.
Потерпевший скончался на месте от механической асфиксии. Парень сам позвонил в полицию и сообщил об убийстве.
Во время следствия молодой человек полностью признал свою вину. Правоохранители собрали достаточно доказательств, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.