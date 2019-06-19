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Происшествия

Молодого жителя Алтайского края обвиняют в убийстве удушающим захватом

Правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении 18-летнего жителя Рубцовска. Парня обвиняют в убийстве, пишет СУ СКР по Алтайскому краю.

Наручники, арест.
Наручники, арест.
СС0

По данным следствия, все произошло в феврале 2019 года в одном из сел Рубцовского района. Знакомые выпивали, произошел конфликт и ранее судимый молодой человек применил к 53-летнему мужчине удушающий захват шеи рукой.

Потерпевший скончался на месте от механической асфиксии. Парень сам позвонил в полицию и сообщил об убийстве.

Во время следствия молодой человек полностью признал свою вину. Правоохранители собрали достаточно доказательств, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.

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