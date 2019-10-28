Молодому фасовщику «закладок» из Алтайского края грозит до 20 лет тюрьмы

В сентябре 2018 года молодой человек получил сообщение от незнакомцев с предложением поработать курьером. Бийчанин должен был забирать наркотики и психотропные вещества и размещать «закладки» на территории Бийска.
За это он получал деньги, которые заказчики также оставляли в тайниках.
В течение семи месяцев он еженедельно получал товар в виде гашиша, героина, «скорости», экстази и других веществ массой от 100 до 200 г.
Бийчанину предъявили обвинение по пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ (незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ в крупном размере). Максимальная санкция данной статьи предусматривает лишение свободы сроком до двадцати лет.