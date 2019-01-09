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9 января
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Происшествия
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Молодой барнаулец перерезал горло соседу по общежитию

20-летнего жителя Барнаула обвиняют в том, что он перерезал ножом горло соседу по общежитию и спрятал его тело в лесополосе. Об этом сообщили в СУ СК по Алтайкому краю.

Оружие, ножи.
Оружие, ножи.
altapress.ru

По версии следствия, в октябре 2018 года в одном из барнаульских общежитий поссорились два пьяных мужчины. Они вышли к расположенной недалеко лесополосе, где их словесный конфликт перерос в драку. Один нанес соседу 32 удара по голове и телу, от которых мужчина потерял сознание. После этого молодой человек ножом перерезал потерпевшему горло, после чего отнес тело в лесополосу и забросал его мусорными пакетами.

Свои вину преступник признал. Свой поступок он объяснил тем, что его оппонент постоянно и необоснованно оскорблял его, когда был пьяный. Теперь молодой человек ждет приговора суда.

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