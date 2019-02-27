Молодой барнаулец предстанет перед судом за неоднократное изнасилование девочки

Новоалтайский следком передал в суд дело 26-летнего барнаульца, который летом прошлого года несколько раз изнасиловал 13-летнюю девочку и развращал ее, сообщает региональный следком .

По данным следствия, в мае 2018 года житель барнаула в одной из соцсетей познакомился с 13-летней девочкой. Завязалось тесное общение. Мужчина предложил встретиться.

«Достоверно зная о возрасте девочки, в период с мая по июль 2018 года он несколько раз совершал с ней насильственные половые акты. Кроме того, он развращал потерпевшую, вынуждая высылать фото с изображением порнографического характера и, в свою очередь, отправлял ей свои интимные фотографии», — сообщает следком.

Уголовное дело возбудили по двум статьям — за совершение развратных действий и за изнасилование.

В ходе предварительного следствия обвиняемый своей вины не признал. Он утверждал, что никакого насилия не применял, все происходило по согласию. Однако следствие утверждает, что собрано достаточно доказательств, подтверждающих умышленный характер преступлений. По версии следствия, девочка из чувства стыда и страха не обратилась самостоятельно в правоохранительные органы.

Следком еще раз обращает внимание родителей на необходимость более внимательно относиться к тому, как проводят время дети, и обращать внимание на изменение в поведении и знакомства, в том числе на переписки в социальных сетях.