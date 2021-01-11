Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
11 января -7°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Происшествия

Молодой барнаулец с ножом напал на женщину ради «презренного металла»

Жительница Барнаула стала жертвой нападения молодого человека, который, вооружившись ножом, отобрал у нее золотые украшения.

Нож.
Нож.
altapress.ru

Как сообщили в региональном управлении Национальной гвардии, к правоохранителям обратилась женщина, заявившая о нападении.

У подъезда к горожанке подошел мужчина с ножом и потребовал отдать серьги и кольцо.

По ориентировке на место происшествия выдвинулась группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии.

Спустя несколько минут недалеко от места преступления росгвардейцами был замечен подозреваемый. При досмотре у него был обнаружен нож. Задержанного передали сотрудникам полиции.

В ходе разбирательства выяснилось, что 20-летний барнаулец ранее уже привлекался к уголовной ответственности за хранение наркотических средств.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость