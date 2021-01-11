Молодой барнаулец с ножом напал на женщину ради «презренного металла»

Как сообщили в региональном управлении Национальной гвардии, к правоохранителям обратилась женщина, заявившая о нападении.
У подъезда к горожанке подошел мужчина с ножом и потребовал отдать серьги и кольцо.
По ориентировке на место происшествия выдвинулась группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии.
Спустя несколько минут недалеко от места преступления росгвардейцами был замечен подозреваемый. При досмотре у него был обнаружен нож. Задержанного передали сотрудникам полиции.
В ходе разбирательства выяснилось, что 20-летний барнаулец ранее уже привлекался к уголовной ответственности за хранение наркотических средств.