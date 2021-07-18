Молодой Барнаулец сбывал фейковые пятитысячные купюры цветочникам

Как сообщили в пресс-службе силового ведомства, наряд вневедомственной охраны выехал по сигналу «тревога» в один из охраняемых цветочных павильонов.

«В ходе выяснения причин срабатывания тревожной сигнализации, продавец пояснила, что в павильон зашел молодой человек попросил срочно собрать ему недорогой букет. После получения цветов, мужчина рассчитался с ней пятитысячной купюрой. Сначала продавец начала искать сдачу, но рассмотрев купюру получше, заподозрила неладное и незаметно нажала кнопку вызова вневедомственной охраны», — уточняют в Росгвардии.

Силовики задержали злоумышленника, который раскрыл нехитрый способ сбыта поддельных купюр.

При досмотре у него были обнаружены ещё несколько купюр «Банка Приколов». Выяснилось, что несколькими часами ранее молодому человеку удалось «обналичить» пятитысячную купюру в цветочном киоске другого района города Барнаула, после чего он приехал на площадь Октября, где попытался повторить преступление.