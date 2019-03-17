Молодой барнаулец ушел на работу и не вернулся. Объявлен розыск

Потерявшийся Алексей Тришкин.
vk.com/incident22
Доехал ли парень до работы, не известно. Несколько часов его телефон был доступен, но трубку не брал, сейчас недоступен. Родственники написали заявление о пропаже. Сообщается, что парень не конфликтный, не пьющий.
Приметы: худощавого телосложения, высокий, глаза карие, волосы темные.
Был одет: черная парка, синие джинсы, черные кроссовки, рюкзак.
Всех, кто знает о местонахождении пропавшего, либо видел его, просьба сообщить по телефону: 8−913−091−2447 Евгений, 8−905−982−3556 Владислава (девушка), либо 02 (полиция).