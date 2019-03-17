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Происшествия

Молодой барнаулец ушел на работу и не вернулся. Объявлен розыск

22-летний барнаулец Алексей Тришкин утром 16 марта уехал на работу и не вернулся домой, сообщил паблик «Инцидент.Барнаул».

Карта. Пропал человек.
Карта. Пропал человек.
СС0
Потерявшийся Алексей Тришкин.
Потерявшийся Алексей Тришкин.
vk.com/incident22

Доехал ли парень до работы, не известно. Несколько часов его телефон был доступен, но трубку не брал, сейчас недоступен. Родственники написали заявление о пропаже. Сообщается, что парень не конфликтный, не пьющий.

Приметы: худощавого телосложения, высокий, глаза карие, волосы темные.
Был одет: черная парка, синие джинсы, черные кроссовки, рюкзак.

Всех, кто знает о местонахождении пропавшего, либо видел его, просьба сообщить по телефону: 8−913−091−2447 Евгений, 8−905−982−3556 Владислава (девушка), либо 02 (полиция).

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