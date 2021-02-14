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Происшествия

Молодой барнаулец выхватил у девушки пакет и скрылся во тьме

Полиция в Барнауле задержала 24-летнего мужчину, которого подозревают в грабеже. Жертвой преступления стала 20-летняя девушка.

Полиция.
Полиция.
mvd.ru

Как сообщили в региональном главке МВД России, накануне вечером потерпевшая возвращалась по улице Ползунова домой. В этот момент неизвестный молодой человек выхватил у нее из рук пакет и с похищенным имуществом в руках быстро скрылся из вида.

«В пакете находилась дорогостоящая косметика, вещи, зарядное устройство для смартфона. Сумма причиненного ущерба составила около десяти тысяч рублей», — уточняют в правоохранительном ведомстве.

Вскоре полицейские задержали подозреваемого. Похищенное имущество было изъято и возвращено потерпевшей.

Возбуждено уголовное дело.

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