Молодой барнаулец выхватил у девушки пакет и скрылся во тьме

Как сообщили в региональном главке МВД России, накануне вечером потерпевшая возвращалась по улице Ползунова домой. В этот момент неизвестный молодой человек выхватил у нее из рук пакет и с похищенным имуществом в руках быстро скрылся из вида.
«В пакете находилась дорогостоящая косметика, вещи, зарядное устройство для смартфона. Сумма причиненного ущерба составила около десяти тысяч рублей», — уточняют в правоохранительном ведомстве.
Вскоре полицейские задержали подозреваемого. Похищенное имущество было изъято и возвращено потерпевшей.
Возбуждено уголовное дело.