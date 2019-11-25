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Происшествия

Молодой бомж из алтайского наукограда изнасиловал прохожую

24-летний парень из Бийска напал на 51-летнюю незнакомую ему женщину, которая шла утром на работу. Он избил и изнасиловал прохожую, но причастность к этому отрицает, сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю.

Женщина с сумкой. Зима.
Женщина с сумкой. Зима.
СС0

В августе рано утром, когда мужчине встретилась незнакомка, он был пьян. Убедившись, что рядом никого нет, он начал ей угрожать и избивать, а потом изнасиловал.

Оперативники через несколько дней задержали его. Выяснилось, что молодой человек нигде не работал, не имел постоянного места жительства и злоупотреблял спиртным.

Свою причастность к преступлению он отрицал, но следователи собрали неопровержимые доказательства, подкрепленные результатами судебных экспертиз, а также показаниями потерпевшей. Уголовное дело передали в суд.

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