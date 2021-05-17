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Происшествия

Молодой человек обокрал храм в Алтайском крае

В Тальменском районе Алтайского края из храма пропали деньги (пожертвования прихожан), крестик с цепочкой и газовая горелка. Полицейским удалось поймать причастного к преступлению.

Церковь. Религия.
Церковь. Религия.
СС0

Им оказался житель поселка Ларихича. Он сорвал навесной замок, проник в храм и похитил ценные вещи.

В содеянном мужчина признался.

«В дальнейшем удалось установить его причастность в совершении еще трех краж. Молодой человек выбил окно и украл денежные средства в размере 900 рублей у пожилой пенсионерки 1927 года рождения, потом у знакомых совершил кражу бензопилы и похитил два сотовых телефона у односельчан», — рассказали в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Полицейские устанавливают обстоятельства всех преступлений.

Ранее на кладбище в селе Бешенцево Алтайского края неизвестные сломали десятки могильных памятников.

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