Молодой человек обокрал храм в Алтайском крае

Им оказался житель поселка Ларихича. Он сорвал навесной замок, проник в храм и похитил ценные вещи.

В содеянном мужчина признался.

«В дальнейшем удалось установить его причастность в совершении еще трех краж. Молодой человек выбил окно и украл денежные средства в размере 900 рублей у пожилой пенсионерки 1927 года рождения, потом у знакомых совершил кражу бензопилы и похитил два сотовых телефона у односельчан», — рассказали в ГУ МВД по Алтайскому краю.