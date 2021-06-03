Молодой человек продал 25 несуществующих ланей российскому зоопарку

18-летний житель Ставропольского края зарегистрировал ИП и заключил с одним из зоопарков Тверской области договор на поставку 25 ланей.

Этих животных у подростка никогда не было, тем не менее он получил за виртуальных ланей более 2 млн рублей и скрылся.

ИП предприимчивый молодой человек открыл дистанционно. Используя полученные реквизиты, он заключил договор на поставку животных. За товар представители зоопарка перевели ему деньги.

Получив платежи, злоумышленник перестал выходить на связь.

Потерпевшие обратились в республиканское МВД. Работники уголовного розыска нашли «предпринимателя». Он уже сознался в преступлении.

Прокуратура возбудила в отношении его уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), максимальное наказание по этой статье предусматривает до 10 лет лишения свободы.