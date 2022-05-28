Молодой кладовщик вручную утащил с алтайского предприятия больше 7 тонн муки

Молодой человек украл с предприятия по производству муки 142 мешка весом по 50 кг каждый. Как выяснилось, он работал кладовщиком и за несколько заходов вынес товар.

В пункт полиции «Новосиликатный» обратился управляющий завода. Сумма причиненного ущерба составила 268 тыс. рублей, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Сотрудники уголовного розыска нашли подозреваемого. Им оказался ранее судимый 22-летний парень.

Задержанный работал на данном предприятии кладовщиком. В один из дней он заехал на территорию организации на грузовом автомобиле, загрузил 60 мешков и уехал. Охране он пояснил, что указание срочно произвести отгрузку муки он получил от руководства.

На следующий день подобным же образом молодой человек смог вывезти из компании еще 82 мешка.

Полицейские установили место сбыта похищенного и изъяли его.

Возбуждено уголовное дело о краже, совершенной в крупном размере.

Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

А ранее хитрый барнаулец тайно подключился к газовой трубе и украл голубого топлива на 7,7 млн рублей.