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Происшествия

Молодой мотоциклист разбился насмерть в Алтайском крае, слетев с дороги

Смертельное ДТП с участием мотоцикла произошло накануне в Шипуновском районе Алтайского края, сообщили в региональном главке МВД.

Мотоцикл.
Мотоцикл.
СС0

Авария случилась ночью 4 июня на 25-м километре автодороги Ясная поляна — Усть-Порозиха — Воробьево.

По информации полиции, молодой человек 2002 года рождения при движении со стороны села Усть-Порозиха в сторону села Самсоново на мотоцикле «Урал» не справился с управлением и допустил съезд с дороги.

После этого мотоцикл опрокинулся. Водитель погиб на месте до приезда медиков, а его пассажир, молодой человек 2003 года рождения, с травмами различной степени тяжести был госпитализирован.

По данному факту проводится поверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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