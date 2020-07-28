Молодой мужчина из Бийска с Иисусом на предплечье бесследно пропал в Горном Алтае

По данным правоохранителей, Максим Александрович Мисуна 1989 года рождения ушел 4 марта 2018 года из реабилитационного центра «Новая Жизнь», расположенного в селе Манжерок Майминского района.
До настоящего времени о его местонахождении ничего не известно.
Приметы: на вид 25−27 лет, рост 175−180 см., худощавого телосложения, уши оттопыренные.
Особые приметы: в нижней части живота татуировка в виде глаз, на предплечье левой руки татуировка в виде изображения Иисуса, на среднем пальце левой руки татуировка в виде перстня.
Граждан, располагающих какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, просят позвонить по телефону 8 (38844) 21−8-43, 8 (38822) 9−26−89, 8−923−664−9876, или в ближайший отдел полиции по телефону 02 (102 с мобильного).