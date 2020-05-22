Молодой сельский врач внезапно умер в Алтайском крае

«Коллектив Кытмановской ЦРБ скорбит о безвременно ушедшем коллеге, друге и товарище, враче анестезиологе-реаниматологе Зубареве Михаиле Юрьевиче, и выражает искреннее соболезнование родным и близким покойного», — говорится в сообщении.

О причинах смерти не сообщается.

Михаил родился 10 декабря 1988 года в селе Червово. С отличием закончил с отличием школу в Кытманово, поступил в Алтайский государственный медицинский университет и в 2014 году приступил к работе в Кытмановской ЦРБ.