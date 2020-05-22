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Происшествия

Молодой сельский врач внезапно умер в Алтайском крае

В Алтайском крае скончался 31-летний сотрудник Кытмановской ЦРБ, сообщает на своем сайте медучреждение.

Михаил Зубарев, скончавшийся анестезиолог-реаниматолог Кытмановской ЦРБ.
Михаил Зубарев, скончавшийся анестезиолог-реаниматолог Кытмановской ЦРБ.
crb-kitmanovo.zdravalt.ru.

«Коллектив Кытмановской ЦРБ скорбит о безвременно ушедшем коллеге, друге и товарище, враче анестезиологе-реаниматологе Зубареве Михаиле Юрьевиче, и выражает искреннее соболезнование родным и близким покойного», — говорится в сообщении.

О причинах смерти не сообщается.

Михаил родился 10 декабря 1988 года в селе Червово. С отличием закончил с отличием школу в Кытманово, поступил в Алтайский государственный медицинский университет и в 2014 году приступил к работе в Кытмановской ЦРБ.

«На его счету не один десяток спасенных жизней. Его отличала огромная работоспособность и умение выходить с достоинством из сложных ситуаций <…> Больница потеряла большого профессионала <…> в 2019 году был занесен на Доску почета Кытмановского района», — отметили в больнице.

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