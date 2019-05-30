В Алтайском крае молодой врач умер во время дежурства

Коллеги обнаружили тело в ординаторской утром. По их словам, парень «выгорел физически из-за переработки, постоянного стресса и отсутствия нормального режима отдыха».
Ему якобы приходилось работать по 14−15 суток в месяц и заступать на двухсуточное дежурство через день. На сердце он никогда не жаловался. У врача остались жена и маленький ребенок.
В больнице факт происшествия «Комсомолке» подтвердили, но от комментариев отказались.
Краевой минздрав по факту проводит внутреннюю проверку, выясняются обстоятельства произошедшего.
Также издание пишет, что молодой человек мог скончаться от передозировки наркотиков. Такой вывод сделан после осмотра места происшествия, заявил источник издания в правоохранительных органах.