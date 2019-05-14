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Происшествия

Молодой житель Алтайского края убил 11-месячного ребенка

20-летний житель Хабарского района Алтайского края убил 11-месячного ребенка. Молодой человек разозлился из-за плача малыша и начал его избивать. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю

Ребенок.
Ребенок.
СС0

29 декабря 2018 года пьяный житель одного из сел остался дома один с 11-месячным сыном своей сожительницы. Ребенок плакал и парня стало это раздражать. Он нанес ребенку не менее 14 ударов руками и ногами, а затем задушил мальчика.

Следователи также выяснили, что обвиняемый летом 2018 года освободился из тюрьмы. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за кражи.

После освобождения мужчина начал жить со своей знакомой, у которой на воспитании находилось двое малолетних сыновей. Он нигде не работал, пил и очень плохо относился к детям, говорят в СУ СК.

Вину молодой человек признал частично, утверждая, что не причинял ребенку телесных повреждений.

Уголовное дело направили в суд.

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