Молодой житель Заринска убил жену табуретом и битой

По данным следствия, в ночь с 1 на 2 июня в одном из домов Заринска между супругами произошел конфликт. Из-за малозначительного повода пьяный 28-летний мужчина избил свою жену. Он бил ее руками, ногами, а также табуретом и самодельной битой. Бил везде: по различным частям тела и голове. Женщина умерла.
Обвиняемого по ходатайству следователя суд принял решение заключить под стражу.
Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.