Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
10 июня
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Молодой житель Заринска убил жену табуретом и битой

28-летний житель Заринска обвиняется в том, что в ночь с 1 на 2 июня будучи пьяным жестоко убил свою жену, сообщает пресс-служба регионального следкома.

Бита.
Бита.
СС0

По данным следствия, в ночь с 1 на 2 июня в одном из домов Заринска между супругами произошел конфликт. Из-за малозначительного повода пьяный 28-летний мужчина избил свою жену. Он бил ее руками, ногами, а также табуретом и самодельной битой. Бил везде: по различным частям тела и голове. Женщина умерла.

Обвиняемого по ходатайству следователя суд принял решение заключить под стражу.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость