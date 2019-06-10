Молодой житель Заринска убил жену табуретом и битой

28-летний житель Заринска обвиняется в том, что в ночь с 1 на 2 июня будучи пьяным жестоко убил свою жену, сообщает пресс-служба регионального следкома.

По данным следствия, в ночь с 1 на 2 июня в одном из домов Заринска между супругами произошел конфликт. Из-за малозначительного повода пьяный 28-летний мужчина избил свою жену. Он бил ее руками, ногами, а также табуретом и самодельной битой. Бил везде: по различным частям тела и голове. Женщина умерла.

Обвиняемого по ходатайству следователя суд принял решение заключить под стражу.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.