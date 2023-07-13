13 июля
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Происшествия

Молодую няню признали виновной в смерти двоих детей в Новосибирске

19-летнюю няню на заседании 12 июля признали виновной в гибели двоих детей при пожаре, который случился, пока девушка отлучалась в салон красоты, сообщает "КП-Новосибирск".

Дети.
Дети.
открытые источники (CC0)

Годовалая девочка и ее двухлетний брат погибли 20 декабря. 24-летняя мама в этот день была на работе, а за детьми на съемной квартире присматривала няня - ее подруга.

Всего детей было трое, старшая девочка жила с отцом. Родственники няни говорят, что мать лишили родительских прав на шестилетнюю дочку.

В день трагедии няня оставила малышей одних, а сама ушла в салон красоты на наращивание ресниц. Дети в это время нашли зажигалку.

Суд. Судебный процесс.
Суд. Судебный процесс.
unsplash.com

Позже пожарные вынесли малышей из квартиры без сознания с признаками сильного отравления продуктами горения. Спасти их не смогли.

В итоге следователи признали потерпевшим дедушку детей, а не молодую многодетную мать. На заседании суда няня извинилась перед ним и заверила своих родных, что "все будет хорошо".

Бабушка осужденной утверждает, что виновата прежде всего мать детей. Она отмечает, что девушка не занималась детьми, малыши звали мамой ее внучку - няню. Нерадивой матери приговор также могут огласить в конце лета, а пока она под подпиской о невыезде.

Ранее соседи многодетной семьи в Новосибирской области обвинили отчима в постоянной избиении детей, в особенности своей 9-летней падчерицы. Мать стала защищать сожителя.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость