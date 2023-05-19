20 мая
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Происшествия

Мать оставила спящих детей в открытой машине около аэропорта и ушла провожать родственницу

В Иркутске двухлетняя девочка потерялась в аэропорту после того, как мать оставила ее с младшим братом в салоне автомобиля.

Ребенок.
Ребенок.
unsplash.com

Полицейские увидели в здании аэропорта плачущую двухлетнюю девочку и доставили ее отдел. Вскоре правоохранители установили личность матери, указывает Газета.Ru.

Она рассказала, что приехала в аэропорт проводить родственницу и оставила двух маленьких детей в авто. Когда вернулась, старшая дочь пропала.

Полицейские девочку матери и составили на женщину административный протокол.

Ранее девочка-подросток дала отпор грабителю в сибирском регионе. Неизвестный мужчина вырвал из рук несовершеннолетней телефон и хотел скрыться.

Девочка смогла остановить злоумышленника и схватила его за ногу, а также применила болевой прием. После чего нападавший выбросил телефон и убежал.

Правоохранителям удалось установить и задержать подозреваемого. Им оказался 40-летний местный житель, ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за кражу.

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