Девочка-подросток дала отпор грабителю в сибирском регионе

Заявление о попытке грабежа поступило от матери девочки 15 декабря 2022 года.
По ее словам, на остановке общественного транспорта неизвестный мужчина вырвал из рук несовершеннолетней дочери телефон и хотел скрыться.
Девочка смогла остановить злоумышленника и схватила его за ногу, а также применила болевой прием. После чего нападавший выбросил телефон и убежал.
Правоохранителям удалось установить и задержать подозреваемого. Им оказался 40-летний местный житель, ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за кражу.
Также выяснилось, что задержанный еще в автобусе обратил внимание на девочку, в руках которой был сотовый телефон.
Обвиняемый понял, что подросток готовиться к выходу на остановке, вышел чуть раньше нее и спрятался. Затем подозреваемый догнал девочку и отобрал сотовое устройство, но совершенно не ожидал отпора.
Возбуждено уголовное дело по ч.1 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Фигуранту избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.
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