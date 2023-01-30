30 января
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Происшествия

Девочка-подросток дала отпор грабителю в сибирском регионе

В Новосибирске неизвестный мужчина вырвал из рук 16-летней девочки мобильный телефон и попытался скрыться, сообщает ГУ МВД по региону.

Девушка, телефон
Девушка, телефон
СС0

Заявление о попытке грабежа поступило от матери девочки 15 декабря 2022 года.

По ее словам, на остановке общественного транспорта неизвестный мужчина вырвал из рук несовершеннолетней дочери телефон и хотел скрыться.

Девочка смогла остановить злоумышленника и схватила его за ногу, а также применила болевой прием. После чего нападавший выбросил телефон и убежал.

Правоохранителям удалось установить и задержать подозреваемого. Им оказался 40-летний местный житель, ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за кражу.

Также выяснилось, что задержанный еще в автобусе обратил внимание на девочку, в руках которой был сотовый телефон.

Обвиняемый понял, что подросток готовиться к выходу на остановке, вышел чуть раньше нее и спрятался. Затем подозреваемый догнал девочку и отобрал сотовое устройство, но совершенно не ожидал отпора.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Фигуранту избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

Ранее в Барнауле на аллее обокрали 70-летнего мужчину.

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