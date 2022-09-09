В Барнауле на аллее обокрали 70-летнего мужчину

В Барнауле обокрали пожилого 70-летнего мужчину. Об этом сообщает МВД России по Алтайскому краю.

Как рассказал потерпевший, днем он отдыхал на лавочке возле аллеи.

Мимо него проходил молодой человек в черной одежде. Грабитель выхватил у пенсионера золотую цепочку.

Правоохранители задержали 26-летнего гражданина. Как было установлено, сразу после совершения грабежа подозреваемый заложил в ломбард золотое украшение за 30 тыс. рублей.

Из общего «дохода» 3 тыс. рублей он потратил на личные нужды.

«Против молодого человека возбудили уголовное дело по ч.1 ст.161 УК РФ (грабеж) и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — рассказали в ведомстве.

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