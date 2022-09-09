11 сентября
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

В Барнауле на аллее обокрали 70-летнего мужчину

В Барнауле обокрали пожилого 70-летнего мужчину. Об этом сообщает МВД России по Алтайскому краю.

Наручники.
Наручники.
СС0.

Как рассказал потерпевший, днем он отдыхал на лавочке возле аллеи.

Мимо него проходил молодой человек в черной одежде. Грабитель выхватил у пенсионера золотую цепочку.

Правоохранители задержали 26-летнего гражданина. Как было установлено, сразу после совершения грабежа подозреваемый заложил в ломбард золотое украшение за 30 тыс. рублей.

Из общего «дохода» 3 тыс. рублей он потратил на личные нужды.

«Против молодого человека возбудили уголовное дело по ч.1 ст.161 УК РФ (грабеж) и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — рассказали в ведомстве.

Ранее житель Республики Бурятия напился лосьона для рук и убил товарища.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость