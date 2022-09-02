Россиянин напился лосьона для рук и убил товарища

Происшествие случилось на окраине Улан-Удэ (Республика Бурятия). Товарищи выпивали спиртосодержащий лосьон для рук.

Вскоре между двумя мужчинами из компании возник конфликт, который перешел в потасовку. Один из них схватил нож и зарезал товарища.

Другим удалось успокоить дебошира. Тело сотоварища перенесли в другую комнату и продолжили вечеринку.

Злоумышленник лег спать. Ближе к утру обвиняемый обнаружил мертвого приятеля и попытался избавиться от тела.

Но, когда выносил его, испачкал подъезд, испугался и убитого товарища в ванную комнату.

После чего решил смыть следы крови моющими средствами. Проведя «уборку», подозреваемый пошел в магазин за спиртным. На улице он встретил сожительницу убитого и рассказал, что произошло.

Следствие завершили, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.

Ранее в Алтайском крае мужчина зарезал мать и пытался убить спящую жену.