18 августа
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Происшествия

В Алтайском крае мужчина зарезал мать и пытался убить спящую жену

В Бурлинском районе задержали 49-летнего мужчину, который убил свою мать и пытался зарезать спящую жену. Об этом сообщили в СУ СК по Алтайском краю.

Орудие убийства.
Орудие убийства.
СУ СК по Алтайскому краю.

Преступления мужчина совершил ночью 15 августа. После того, как все уснули, он взял охотничий нож и нанес супруге множественные удары в жизненно важные органы. После этого он пришел к матери и ударил ее ножом в грудь не менее двух раз.

Обеих женщин доставили в больницу. Мать злоумышленника умерла в медучреждении, а жене оказывают помощь.

«Его подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство), ч.3 ст.30 п. „а“ ч.2 ст.105 УК РФ (Действия лица непосредственно направленные на умышленное причинение смерти другому человеку, двух лиц, не доведенное до конца по независящим от этого лица обстоятельствам)», — уточнили в ведомстве.

Ранее в Сибири осудили молодого человека, который заступился за сестру и убил ее сожителя.

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