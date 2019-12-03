Момент обрушения моста в Оренбурге попал на видео

В соцсетях появились кадры с видеорегистратора, на которые попал момент обрушения моста в Оренбурге. Водитель чудом уцелел, вовремя остановившись.

Машина въезжает под конструкцию, немного притормаживая. Буквально через секунды перед автомобилем мост обрушился на проезжую часть.

Незадолго до этого на виадуке и под ним, по словам очевидцев, произошли ДТП, пишет «Оренбург Медиа». Не исключено, что водитель, на регистратор которого попал момент обрушения, притормозил из-за этих аварий.

Рухнувший мост в Оренбурге. 56.mchs.gov.ru

ЧП в Оренбурге

Мост рухнул вечером 2 декабря после того, как по нему проехала колонна грузовиков, вес которых превышал разрешенный.

В результате происшествия пострадали два человека: водитель грузового автомобиля с щебнем и водитель автомобиля Lada Priora, который ждал патруль ДПС

В Оренбурге действует муниципальный режим ЧС. Возбуждено уголовное дело.

Реконструировать сооружение не будут. Взамен построят новый мост, добавляет РИА Оренбуржье.