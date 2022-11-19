19 ноября
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Происшествия

Момент взрыва в жилом доме на Сахалине попал на видео

Момент взрыва в пятиэтажном жилом доме попал на видео, передает РЕН ТВ.

Взрыв на Сахалине.
Взрыв на Сахалине.
Скриншот из видео "Известий".

Напомним, взрыв газа 19 ноября привел к обрушению с пятого по первый этаж. Под завалами могут находиться шесть человек, сообщают экстренные службы.

На кадрах слышно мощный взрыв, после которого сработали сирены у стоящих рядом машин. Дети, которые гуляли рядом с домом, начали с криками убегать подальше от здания.

«Это газ взорвался в доме, это газ взорвался. Вот это да», — прокомментировала за кадром женщина.

На момент написания новости известно о трех погибших, девяти пострадавших. Разбор завалов продолжается.

Ранее четыре человека пострадали при взрыве газа в жилом доме.

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