Момент взрыва в жилом доме на Сахалине попал на видео

Напомним, взрыв газа 19 ноября привел к обрушению с пятого по первый этаж. Под завалами могут находиться шесть человек, сообщают экстренные службы.

На кадрах слышно мощный взрыв, после которого сработали сирены у стоящих рядом машин. Дети, которые гуляли рядом с домом, начали с криками убегать подальше от здания.

«Это газ взорвался в доме, это газ взорвался. Вот это да», — прокомментировала за кадром женщина.

На момент написания новости известно о трех погибших, девяти пострадавших. Разбор завалов продолжается.

Ранее четыре человека пострадали при взрыве газа в жилом доме.