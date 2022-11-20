Момент взрыва в жилом доме на Сахалине запечатлела камера

Взрыв в жилом доме в поселке Тымовском на Сахалине попал на видео. На нем четко видно, как обвалился подъезд. Видео публикует Lenta.ru .

На кадрах четко запечатлен момент взрыва. Видно, как обвалился подъезд. Также можно заметить, что от взрыва пострадали близстоящие постройки.

Власти решили демонтировать первый подъезд, так как он угрожает разрушению других помещений.

ТАСС сообщает, что специалисты разрабатывают проектное решение, которое бы не допустило разрушение других подъездом. После диагностики повреждений проведут работы по восстановлению дома.

Напоминаем, что 19 ноября в 05:03 мск на Сахалине в жилом пятиэтажном доме в поселке Тымовское на Библиотечной улице, 6а взорвался газ. Из-за этого обрушился один из подъездов с пятого по первый этаж. Погибло 9 человек, четверо из них — дети.