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Происшествия

Мощнейший за 170 лет ураган обрушился на юго-восток США

На американский штат Луизиана обрушился ураган «Ида». Стихию такой силы здесь не наблюдали 170 лет.

Земля из космоса. Тайфун.
Земля из космоса. Тайфун.
СС0

Буря принесла с собой штормовые волны и ветер скоростью 240 км/ч, сообщил Национальный центр наблюдения за ураганами (NHC). Первый удар «Ида» нанесла по порту Фуршон. Подъем воды может «создать чрезвычайную угрозу жизни», заявили в NHC.

Власти Нового Орлеана призвали людей эвакуироваться, большинство заводов и компаний закрылись. По заявлению мэра ЛаТойи Кэнтрелл, те, кто не сможет это сделать, не должны покидать укрытия.

«Для вас самым безопасным будет оставаться там, где вы находитесь», — отметила она.

Ураган усилился катастрофически быстро, пишет «Росбалт».

По словам экспертов, разрушения от «Иды» могут превзойти времена «Катрины» — урагана, убившего в Новом Орлеане в 2005 году по меньшей мере 1,8 тыс. жителей и затопившего 80% города.

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